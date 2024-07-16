Суд заочно приговорил экс-адвоката Фейгина к 11 годам колонии за фейки об армии РФ

Фото: Агентство "Москва" (Марк Фейгин признан иноагентом в РФ)

Басманный районный суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Он должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на срок 4 года. Также ему назначен штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

Ранее Фейгина объявили в розыск по уголовной статье. О какой статье идет речь, в базе розыска, где появилась его карточка, не уточняется.

В апреле деятельность иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов", которую основал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом), признали нежелательной в России. Руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы РФ Пономарев, Фейгин и Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом).

В настоящее время они проживают в эмиграции. По данным прокуратуры, все трое отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.