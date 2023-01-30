В Минюсте РФ рассказали, как принимаются решения о включении в реестр иноагентов

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Решения о признании иностранными агентами принимаются на основе юридически подтвержденной информации. Об этом рассказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Он напомнил о Федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". С помощью него можно узнать, подпадает ли та или иная работа человека под действия иноагента.

На сайте Минюста можно ознакомиться с информацией о тех, кто оказался в данном реестре. Большинство сведений об иноагентах в министерстве получают из открытых источников, подчеркнул замминистра.

"Признание лица иностранным агентом не означает запрет на осуществление им деятельности. Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений", – цитирует Свириденко РИА Новости.

Ранее ведомство включило в перечень иноагентов основателя группы Little Big Илью Прусикина. По информации Минюста, певец получал поддержку от иностранных источников и выступал на концертах в недружественных государствах с призывами остановить СВО на Украине.

Артура Смольянинова включили в реестр иноагентов

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