В Госдуме призвали признать Урганта иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российского телеведущего Ивана Урганта следует признать иностранным агентом. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков.

"У меня в "Яндексе" появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание", – цитирует его НСН.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил забрать у певца Валерия Меладзе все награды.

Парламентарий указал на то, что артист на вечеринке за рубежом открыто поддержал лозунг Украины. Однако позже Меладзе заявил, что остается вне политики.



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