В Петербурге арестовали подростка по делу об убийстве матери

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15-летнего жителя Санкт-Петербурга отправили в СИЗО по обвинению в убийстве 38-летней матери. Тело пропавшей женщины обнаружили на экотропе вдоль Юкковского ручья, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установили полицейские, конфликт между матерью и сыном произошел 2 ноября. Во время ссоры подросток задушил женщину, после чего спрятал ее тело в чемодане под деревянным настилом.

В полицию об исчезновении 38-летней женщины 11 ноября сообщила ее 34-летняя сестра, жительница Парголова. Она рассказала, что родственница почти две недели не выходила на связь. Подозреваемого задержали утром 13 ноября.

Выборгский районный суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По информации регионального управления МВД, юноша имеет иностранное гражданство.

Ранее под Петербургом задержали 17-летнего подростка и его 22-летнего приятеля. Их подозревают в попытке убийства женщины в Пушкине. По данным следствия, они сговорились расправиться с матерью одного из них из личной неприязни.

Задержанные ворвались в ее квартиру. Один держал хозяйку, пока второй наносил удары ножом по туловищу, голове и шее. Затем они сбросили женщину из окна второго этажа. Пострадавшая осталась жива.