AFP: Евросоюз утвердил группу переговорщиков для контактов с Россией

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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в группу войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в Евросоюз Великобритании. Фактически страны утвердили тот же состав, который летал в Абу-Даби.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что никакие масштабные договоренности по европейской безопасности не будут заключены до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Он добавил, что при данных обсуждениях необходимо учитывать обеспокоенность Украины. Эти вопросы стороны намерены рассматривать параллельно.