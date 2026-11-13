Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 19:14

Регионы

Суд в Ярославле привлек к ответственности владельца "Читай-города" за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF.com/tanyss

В Ярославле составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в отношении владельца сети книжных магазинов "Читай-город" ООО "Грамота". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Инстанция рассмотрит дело по существу 3 декабря. Суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается.

В Кировский районный суд города в отношении ООО "Грамота" также поступил протокол о правонарушении по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой запрещена в России. Данный протокол пока не был рассмотрен.

На связанные с "Читай-городом" юридические лица до этого также составили ряд протоколов, которые переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. В Чите инстанция оштрафовала ООО "Грамота" на 800 тысяч рублей по причине продажи книг шведского писателя Фредрика Бакмана. Кроме того, в феврале решение о штрафе в 800 тысяч рублей принял и Йошкар-Олинский городской суд.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал виновным ООО "Фрэштюнс", которому принадлежит сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes, в пропаганде ЛГБТ. Поводом стали две композиции, размещенные на платформе: трек исполнителя SHIIANOV "Проиграли оба" и песня BLIZDEC "Избегающий тип". Компании назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Читайте также


регионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика