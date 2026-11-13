Суд в Ярославле привлек к ответственности владельца "Читай-города" за пропаганду ЛГБТ

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В Ярославле составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в отношении владельца сети книжных магазинов "Читай-город" ООО "Грамота". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Инстанция рассмотрит дело по существу 3 декабря. Суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается.

В Кировский районный суд города в отношении ООО "Грамота" также поступил протокол о правонарушении по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой запрещена в России. Данный протокол пока не был рассмотрен.

На связанные с "Читай-городом" юридические лица до этого также составили ряд протоколов, которые переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. В Чите инстанция оштрафовала ООО "Грамота" на 800 тысяч рублей по причине продажи книг шведского писателя Фредрика Бакмана. Кроме того, в феврале решение о штрафе в 800 тысяч рублей принял и Йошкар-Олинский городской суд.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал виновным ООО "Фрэштюнс", которому принадлежит сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes, в пропаганде ЛГБТ. Поводом стали две композиции, размещенные на платформе: трек исполнителя SHIIANOV "Проиграли оба" и песня BLIZDEC "Избегающий тип". Компании назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.