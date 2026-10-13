В Москве оштрафовали автора книги "Лето в пионерском галстуке" за пропаганду ЛГБТ

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Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы назначил штраф в 200 тысяч рублей одному из авторов книги "Лето в пионерском галстуке" Екатерине Дудко (признана в РФ иноагентом) по делу о пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает ТАСС.

Поводом стали три поста в телеграм-канале Дудко, опубликованные в феврале и марте 2026 года. Как установил суд, публикации были направлены на формирование нетрадиционных сексуальных установок, убеждение в их привлекательности и навязывание сведений о таких отношениях, вызывая к ним интерес.

При этом в действиях Дудко не нашли признаков уголовно наказуемого деяния. Суд квалифицировал действия по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ. Кроме того, суд отметил, что в публикациях отсутствовал соответствующий знак информационной продукции. Это нарушает запрет на распространение подобной информации среди несовершеннолетних. Роскомнадзор признал размещенные материалы запрещенными.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность штрафа, назначенного американскому разработчику видеоигр Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ в интернете. Компании ранее был выписан штраф в размере 4 миллионов рублей. Апелляционная инстанция Московского городского суда в итоге признала назначенное наказание законным и соразмерным.

