Мосгорсуд признал законным штраф разработчику Roblox за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа, назначенного американскому разработчику видеоигр Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее Таганский районный суд признал Roblox Corporation виновной в совершении административного правонарушения. Компании был выписан штраф в размере 4 миллионов рублей.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда, проверив доводы апелляционной жалобы, признала назначенное наказание законным и соразмерным", – уточнили в пресс-службе.

До этого суд назначил владельцу аниме-сайта "Шикимори" Владиславу Гусеву штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Согласно материалам дела, 28 апреля в открытом доступе была размещена информация, которая, по заключению экспертизы, является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Гусева признали виновным в совершении административного правонарушения.