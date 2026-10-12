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12 октября, 12:47

Технологии

Мосгорсуд признал законным штраф разработчику Roblox за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа, назначенного американскому разработчику видеоигр Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее Таганский районный суд признал Roblox Corporation виновной в совершении административного правонарушения. Компании был выписан штраф в размере 4 миллионов рублей.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда, проверив доводы апелляционной жалобы, признала назначенное наказание законным и соразмерным", – уточнили в пресс-службе.

До этого суд назначил владельцу аниме-сайта "Шикимори" Владиславу Гусеву штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Согласно материалам дела, 28 апреля в открытом доступе была размещена информация, которая, по заключению экспертизы, является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Гусева признали виновным в совершении административного правонарушения.

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