Экс-участница "Дома-2" Тата Блюменкранц попала в ДТП в Дубае

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tatablum8

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Тата Блюменкранц пострадала в аварии в Дубае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девушка обратилась к подписчикам из медучреждения, продемонстрировав ссадины и синяки. Она призналась, что чувствует себя нехорошо.

Ранее священник Алексей Гончаров из Воронежа, известный в Сети как Турбобатюшка, попал в ДТП, в результате которого погибла 22-летняя девушка. Авария произошла на 6-м километре дороги Бобров – Верхний Икорец – Ильича в Бобровском районе Воронежской области. Гончаров выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Гончаров выразил соболезнования близким погибшей и пообещал молиться за ее душу. Он также заявил о готовности оказать семье девушки поддержку.

