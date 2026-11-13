Верховный суд России разъяснил правила взыскания долгов с участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выплаты бойцам СВО освобождаются от взыскания долгов за исключением алиментов, компенсации вреда здоровью и долгов по коррупционным делам. Об этом говорится в тематическом обзоре Верховного суда России.

Согласно документу, приостановление исполнительного производства в случае участия должника в спецоперации является не правом, а обязанностью судебного пристава-исполнителя. Закон разрешает продолжать списания с военнослужащих только по трем категориям: алименты, компенсация вреда жизни или здоровью и долги по коррупционным делам.

Поводом для разъяснений стал спор вокруг долга контрактника. В 2020 году суд обязал мужчину выплатить знакомому компенсацию за материальный ущерб и моральный вред. В июне 2023-го должник подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, после чего попросил приставов остановить списания.

Пристав приостановил дело, а деньги, которые успели списать со счета военнослужащего с июля по октябрь 2023 года, вернул обратно. Взыскатель не согласился с таким решением и обратился в суд, но проиграл.

Отдельно ВС указал на особенности рассмотрения споров об алиментах с выплат мобилизованным. Заявительница требовала, чтобы с ее бывшего мужа ежемесячно взыскивались алименты из соцвыплаты. Судебные инстанции отказали ей в этом, поддержав действия приставов.

Верховный суд разъяснил, что данные средства представляют собой форму соцпомощи, а не зарплату. Поскольку закон гарантирует их неприкосновенность при любых удержаниях, списывать их на алименты запрещено.

Ранее Сергей Собянин назвал поддержку бойцов спецоперации и их родных одной из важнейших задач столичного бюджета. Он напомнил, что меры поддержки включают соцвыплаты и дополнительные льготы. Среди них – ежемесячное пособие на ребенка, освобождение от оплаты детского сада, дополнительных занятий, а также питания в школах и колледжах.