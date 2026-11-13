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13 ноября, 17:05

Происшествия

В школе под Нижним Новгородом усилят контроль за питанием после жалоб на кашу с опарышами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор не обнаружил нарушений в столовой Теряевской школы в Богородском районе Нижегородской области, где ученик пожаловался на червей в каше. При этом контроль за организацией питания в учреждении усилят, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в октябре школьник обнаружил в своей порции каши нечто похожее на опарышей. Ребенку заменили блюдо, однако руководство школы заявило, что питание в столовой качественное.

По словам Пучкова, установить, что именно оказалось в тарелке ученика, и выяснить причины произошедшего затруднительно. С момента инцидента прошел почти месяц, а возвращенную порцию не сфотографировали и не оформили соответствующим актом сотрудники пищеблока.

11 ноября специалисты регионального управления Роспотребнадзора осмотрели пищеблок и обеденный зал школы. По итогам проверки санитарное состояние столовой признали удовлетворительным, отметил министр. Кроме того, организатор питания провел дополнительный инструктаж с сотрудниками пищеблока.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" после отравления детей на первенстве России по биатлону в уфимской спортивной школе. По данным Минздрава Башкирии, к врачам обратились восемь детей с подозрением на кишечную инфекцию.

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