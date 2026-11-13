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13 ноября, 16:43

Транспорт

Рок-музыкант Сергей Галанин назвал метро Москвы лучшим в мире

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Рок-музыкант Сергей Галанин высоко оценил Московский метрополитен, назвав его лучшим в мире. Об этом он рассказал в эфире программы "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва Доверие".

По словам музыканта, метро в столице всегда отличали красота и изысканность.

"Наше метро лучшее в мире, это не оспаривается. <...> Там есть элементы красоты, это же очень-очень важно", – подчеркнул Галанин, добавив, что история московского метро должна продолжаться.

Музыкант также восхитился темпами развития транспортной сети города и поблагодарил за это правительство Москвы. Кроме того, Галанин выразил признательность столичным властям за организацию летних концертов.

"Спасибо вам за то, что происходит летом у Горбушки, потому что под открытым небом внутри Москвы играть концерт для людей – это счастье", – заключил рок-музыкант.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы по программе развития метро Москвы до 2035 года выполнят в 2027–2029 годах. Сперва специалисты определят проекты планировки территории для будущих станций, а после разработают проектную документацию и архитектурные концепции. Это станет очередным этапом формирования единой и доступной транспортной системы Московского региона.

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