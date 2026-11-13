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13 ноября, 17:09

Город

Промышленный парк для производства канатов и веревок появится во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Промышленно-производственный объект для локализации канатно-веревочного производства построят на Войсковой улице в районе Внуково. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Под двухэтажный объект, чья площадь превысит 7 тысяч квадратных метров, выделяет территорию площадью 0,9 гектара. Право на аренду этого участка инвестор получил в 2025 году после победы в электронных торгах. Мосгосэкспертиза уже одобрила проект.

"Площадка будет рассчитана на размещение производств четырех резидентов, каждый из которых сможет выпускать более 13 тысяч метров готовой продукции в сутки", – рассказал Ефимов.

Здание разделят на четыре производственных блока – по два на каждом этаже. На первом разместят административно-бытовые помещения, погрузо-разгрузочные доки с подъемными воротами и выносными площадками с перегрузочными тамбурами. Для связи производственных помещений второго этажа с доками установят лифты грузоподъемностью полторы тонны.

На участке также появится одноэтажное здание контрольно-пропускного пункта с проходной, помещением охраны и медкабинетом. Прилегающую территорию благоустроят: обустроят проезды, тротуары, пешеходные дорожки и парковочные места для легкового и грузового транспорта.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что проект позволит расширить производственные возможности столичной легкой промышленности и создать около 80 новых рабочих мест.

Всего в столице одобрена реализация более 100 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Экспертизу проектной документации контролирует Москомэкспертиза.

Ранее сообщалось, что технопарки, которые возведут на территории инновационного центра "Сколково" и в Молжаниновском районе, включили в список инвестиционных приоритетных проектов Москвы. Новый статус откроет инвесторам доступ к городским льготам. В частности, они смогут обнулить ставку налога на имущество.

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