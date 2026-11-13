Последствия ядерного взрыва в космосе смоделировали ученые из США

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Ученые из Висконсинского и Принстонского университетов в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследователей.

"Согласно результатам, последствия будут "очень и очень тяжелыми", – отмечается в сообщении.

Исследователи установили, что при взрыве на достаточно большой высоте выйдут из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите, где их насчитывается более 13 тысяч.

Также моделирование помогло понять, что взрыв ядерной бомбы, мощность которой составит 1 мегатонну, на высоте 500 километров над Южной Атлантикой спровоцирует вывод из строя около 98% спутников за одну неделю.

Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Штаты имеют орбитальные вооружения для контроля космического пространства. Однако Москва не получала уведомлений о размещении оружия в космосе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что действия Соединенных Штатов фиксируются, а Россия делает "соответствующие выводы".

