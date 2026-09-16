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16 сентября, 13:40

Политика

Рябков заявил, что США не уведомляли Россию о размещении оружия в космосе

Фото: depositphotos/cookelma​

Вашингтон не направлял Москве уведомлений о размещении вооружений на орбите, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам БРИКС, организованном медиагруппой "Россия сегодня".

Таким образом он прокомментировал слова министра ВВС США Троя Менка – тот заявил, что Соединенные Штаты имеют орбитальные вооружения для контроля космического пространства.

Рябков подчеркнул, что Россия не получала соответствующего уведомления, и добавил, что российская сторона "все отслеживает". Действия США фиксируются, а Москва делает "соответствующие выводы".

По словам дипломата, возможности предотвратить гонку вооружений в космосе пока не исчерпаны. Он выразил мнение, что необходимо создать среду, исключающую подобную гонку, в которой будет нарастать риск открытого конфликта в космическом пространстве.

Ранее руководитель NASA Джаред Айзекман заявил о намерении США поддерживать космическое партнерство с Россией как можно дольше. Он назвал МКС ярким примером эффективного взаимодействия двух стран и отметил, что благодаря такой кооперации удается поддерживать непрерывное присутствие на орбите как российских, так и американских специалистов.

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