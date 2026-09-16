Беременную женщину с отслойкой плаценты и ребенка спасли в роддоме в Дмитрове

Фото: МАХ/"Дмитровская больница"

В Дмитровском роддоме врачи спасли жизнь 32-летней роженице и ее недоношенному сыну после внезапной массивной кровопотери, передает телеканал "360" со ссылкой на медучреждение.

Вплоть до 32-й недели беременность протекала без патологий, однако внезапно открылось кровотечение объемом около 700 миллилитров. Дежурные врачи сразу поставили диагноз "преждевременная отслойка плаценты" – критическое состояние, при котором плод лишается поступления кислорода.

Через 11 минут пациентка оказалась в операционной. Операция продолжалась час, после чего на свет появился мальчик весом 1 520 граммов. Ребенка незамедлительно передали неонатологам для реанимации.

К моменту завершения вмешательства женщина потеряла почти 1,5 литра крови. Чтобы избежать удаления матки и сохранить возможность иметь детей в будущем, специалисты немедленно начали протокол массивной трансфузии, вводя препараты для сокращения матки и остановки кровотечения.

После операции пациентка была переведена в реанимацию. Через шесть часов развившееся осложнение привело к резкому ухудшению ее состояния, что потребовало участия кардиологов, неврологов и терапевтов. В течение четырех суток междисциплинарная команда ежедневно корректировала терапию.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Элен Вартанян отметила, что они справились, поскольку акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и узкие специалисты действовали одной командой. У каждого из них была своя задача, однако цель – сохранить жизнь маме и ребенку – была общей.

Женщина смогла впервые встретиться с сыном после того, как медики дали на это разрешение.

Ранее в Челябинске хирурги областной детской клинической больницы провели редкую операцию: годовалому ребенку удалили отросток копчика длиной около двух сантиметров. Рудимент возвышался над кожей в межъягодичной области.

Гистологическое исследование подтвердило, что это действительно рудимент копчика, состоящий из кожи, подкожно-жировой клетчатки и копчиковой кости, без крупных сосудов и нервов. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

