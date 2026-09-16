Психиатр Сулейманов: неумение завязывать шнурки в 1-м классе – признак отсталости

Фото: 123RF.com/pingpao

Неумение ребенка завязывать шнурки в первом классе является признаком тяжелой интеллектуальной недостаточности или задержки умственного развития. Об этом заявил доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В Сети ранее стала распространяться информация о том, что первоклассники зачастую не обладают базовыми бытовыми навыками – не могут одеться, завязать шнурки или самостоятельно сходить в туалет. Учителей просят переодевать детей и завязывать им шнурки.

По мнению Сулейманова, если ребенок школьного возраста не обладает обычными бытовыми навыками, то родителям действительно следует беспокоиться и "бить тревогу".

Ранее детский психолог Надежда Резенова заявила, что экранное время в дошкольном возрасте способствует падению концентрации внимания у ребенка и мешает его полноценному развитию. В особой группе риска – дети до года. По ее словам, кажущиеся безобидными мультфильмы приводят к формированию клипового мышления, связанного с невозможностью глубоко анализировать информацию.