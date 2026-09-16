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16 сентября, 14:58

Культура

Прощание с музыкантом Евгением Броневицким пройдет 18 сентября в Москве

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Бертов

Прощание с одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким состоится в пятницу, 18 сентября, в Москве. Об этом ТАСС рассказала заслуженная артистка РФ Илона Броневицкая.

Она уточнила, что похороны пройдут в закрытом режиме.

О смерти Броневицкого стало известно 15 сентября. Ему был 81 год.

В 1966 году музыкант вошел в состав одной из первых советских рок-групп "Поющие гитары", участие в которой принесло ему известность. После распада классического состава коллектива в 1975 году он 10 лет играл в ансамбле "Дружба", затем до 1998 года выступал в коллективе Эдиты Пьехи.

В 1997 году Броневицкий вернулся в воссоединившиеся "Поющие гитары". Он стал старейшим участником ансамбля.

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