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12 августа, 13:32

Культура

Умер певец-шансонье Михаил Гулько

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Александр Блотницкий

Исполнитель русского шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба "Радио Шансон".

Там отметили, что Гулько был одним из тех исполнителей, без которых нельзя представить историю русского шансона. В пресс-службе выразили соболезнования семье артиста.

"Отметивший в июле 95-летний юбилей Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами", – сказано в сообщении.

Михаил Гулько родился в 1931 году в Харькове. В 1980-м он эмигрировал в США по израильской визе, где продолжал выступать. С 1993 года артист приезжал в Россию на гастроли.

Живя в Нью-Йорке, исполнитель написал альбом "Синее небо России", а также представил композиции "Поручик Голицын", "Белая береза", "Колыма", "Молодые годы", "Кабацкий музыкант", "Эшелон", "Господа офицеры", "Окурочек".

В 2002 году артист стал обладателем диплома "Академик шансона", который ему вручил поэт-песенник Михаил Танич, а в 2007-м он получил премию "Шансон года".

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