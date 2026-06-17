Умер основатель американской группы Chicago Уолтер Паразайдер

Фото: Getty Images/WireImage/Rick Kern

Один из основателей американской группы Chicago, музыкант Уолтер Паразайдер умер на 82-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на жену исполнителя Жаклин.

Музыкант ушел из жизни в хосписе. Уточняется, что 6 лет назад у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Точное место смерти Паразайдера не называется. Дата прощания будет объявлена позже.

Паразайдер – известный американский исполнитель. В 1967 году он основал группу The Big Thing, которая позднее стала известна как Chicago. Музыкант играл на духовых инструментах и до своего ухода из группы в 2016 году участвовал в записи таких композиций, как "25 or 6 to 4", "Saturday in the Park" и "If You Leave Me Now".