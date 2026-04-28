Sun: скончался экс-участник группы Hot Chocolate Тони Уилсон

28 апреля, 16:03

Умер экс-участник группы Hot Chocolate Тони Уилсон

Фото: Getty Images/TPLP

Бывший участник британской поп-группы Hot Chocolate Тони Уилсон скончался в возрасте 78 лет в Республике Тринидад и Тобаго. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на семью музыканта.

Исполнитель ушел из жизни дома. Причина смерти неизвестна.

Уилсон родился в 1947 году. Музыкой он начал заниматься в возрасте 16 лет. В числе его первых групп были The Flames, The Souvenirs и The Corduroys.

Позднее, в 1968 году, Уилсон стал одним из основателей коллектива Hot Chocolate. Вместе с Эрролом Брауном он написал такие хиты, как Love Is Life, You Could Have Been a Lady, Emma, Brother Louie и You Sexy Thing. В 1975-м Уилсон покинул Hot Chocolate, чтобы начать сольную карьеру.

