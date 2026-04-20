Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 апреля, 17:33

Шоу-бизнес

Умер актер из "Звездного десанта" Патрик Малдун

Фото: Getty Images/Star Max/GP

Американский актер Патрик Малдун, известный по роли лейтенанта Зандера Баркалоу в фильме "Звездный десант", скончался на 58-м году жизни. Об этом пишет RT со ссылкой на TMZ.

Актер умер от сердечного приступа. Сестра актера Шана Малдун-Заппа рассказала, что утром 19 апреля он пошел принимать душ, но долго не возвращался. Спустя время его нашли без сознания, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть актера.

Малдун родился в 1968 году в Лос-Анджелесе. Сначала снимался в ситкомах на телевидении, но в 1993 году дебютировал в кино. Всего он принял участие в съемках десятков кинокартин и сериалов, включая проекты "Дельфин Берни", "Шелковые сети", "Робо-Пес", "Бойфренд на Рождество" и другие.

Кроме того, он спродюсировал проекты "Афера по-голливудски", "Марлоу" и "Долина грешников". В частности, Малдун являлся солистом рок-группы The Sleeping Masses.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика