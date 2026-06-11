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11 июня, 10:29

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы пресекли действия иностранца, который планировал теракт в отношении сотрудника Минобороны. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, иностранный гражданин 1990 года рождения, приехавший в Россию в феврале 2025 года, был завербован украинскими спецслужбами. Теракт он должен был совершить с использованием огнестрельного оружия.

Злоумышленник под руководством куратора достал из тайника пистолет с глушителем и 16 патронов, после чего исследовал место проживания и работы военнослужащего.

Как рассказали в ФСБ, его оперативно вычислили и задержали на территории столичного региона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во время допроса мужчина рассказал, что его завербовали Службы безопасности Украины (СБУ) на территории европейского государства. Там он скрывался от уголовного преследования в своей стране. В случае успешного выполнения задания кураторы обещали помочь ему оформить статус беженца в Евросоюзе.

Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области. Там один из заключенных планировал убийство сотрудников исправительного учреждения. Выяснилось, что злоумышленник являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело.

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