11 июня, 10:29Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны
Фото: depositphotos/Grigorenko
Российские спецслужбы пресекли действия иностранца, который планировал теракт в отношении сотрудника Минобороны. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
По данным ведомства, иностранный гражданин 1990 года рождения, приехавший в Россию в феврале 2025 года, был завербован украинскими спецслужбами. Теракт он должен был совершить с использованием огнестрельного оружия.
Злоумышленник под руководством куратора достал из тайника пистолет с глушителем и 16 патронов, после чего исследовал место проживания и работы военнослужащего.
Как рассказали в ФСБ, его оперативно вычислили и задержали на территории столичного региона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Во время допроса мужчина рассказал, что его завербовали Службы безопасности Украины (СБУ) на территории европейского государства. Там он скрывался от уголовного преследования в своей стране. В случае успешного выполнения задания кураторы обещали помочь ему оформить статус беженца в Евросоюзе.
Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области. Там один из заключенных планировал убийство сотрудников исправительного учреждения. Выяснилось, что злоумышленник являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело.