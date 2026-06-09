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09 июня, 09:10

Происшествия

ФСБ РФ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ России вместе с ФСИН России предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области в канун праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По данным спецслужбы, гражданин 1985 года рождения, отбывавший наказание в этом учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника убить сотрудников колонии. По данным ФСБ, мужчина руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды. В частности, фигурант "своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама".

Также выяснилось, что фигурант являлся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации. В итоге теракт удалось предотвратить еще на стадии приготовления. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее силовики задержали девочку-подростка за поджог АЗС в Ленинградской области. Выяснилось, что 15-летняя девушка выплеснула легковоспламеняющуюся жидкость на колонку на Приютинской улице во Всеволожске и подожгла ее. Во время допроса девушка рассказала, что с ней связался неизвестный. Под его влиянием и по его указаниям она купила две канистры бензина, приехала на такси к АЗС и совершила преступление.

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