ФСБ РФ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области

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Сотрудники ФСБ России вместе с ФСИН России предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области в канун праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По данным спецслужбы, гражданин 1985 года рождения, отбывавший наказание в этом учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника убить сотрудников колонии. По данным ФСБ, мужчина руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды. В частности, фигурант "своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама".

Также выяснилось, что фигурант являлся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации. В итоге теракт удалось предотвратить еще на стадии приготовления. По данному факту возбудили уголовное дело.

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