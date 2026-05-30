30 мая, 11:38

Происшествия

Двум жителям Туапсе предъявлено обвинение в подготовке к теракту

Фото: MAX/"Следком"

Двое жителей Туапсе, в том числе подросток, обвиняются в приготовлении к теракту на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам краевого УФСБ России, двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору", – отметили в СК.

По данным следствия, в марте этого года 18‑летний фигурант вступил в переписку в одном из мессенджеров с неустановленным участником запрещенной в РФ террористической организации. Куратор ему предложил изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) за вознаграждение в размере 300–500 долларов, а затем передать его через тайник с целью совершения теракта в Туапсе.

Обвиняемый привлек к преступлению 17‑летнего знакомого. Молодые люди выполнили фото‑ и видеофиксацию выбранного объекта, камер и элементов охраны и передали материалы куратору. Тот, одобрив объект, перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов, указав, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки.

После этого 18‑летний обвиняемый изготовил основной заряд СВУ и подготовил компоненты, при помощи которых куратор должен был совершить подрыв административного здания с большим количеством людей.

Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ. В СК подчеркнули, что обвиняемые признали вину в ходе допроса. Молодые люди заключены под стражу.

В ведомстве напомнили, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют молодежь в соцсетях и мессенджерах для участия в противоправной деятельности за деньги. За действия террористического характера грозит уголовное наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ задержала готовившего теракт на железнодорожных путях в Новороссийске, предотвратив подрыв пассажирского поезда. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

