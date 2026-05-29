ФСБ назвала гибель людей целью Киева при подготовке теракта в Новороссийске

Служба безопасности Украины (СБУ) при подготовке теракта на железнодорожных путях в Новороссийске хотела спровоцировать массовую гибель людей. Об этом рассказал задержанный россиянин, завербованный Киевом, на видео от ФСБ РФ.

"Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда", – указал ТАСС со ссылкой на кадры ведомства.

Задержанный является работником РЖД. Он прибыл в Новороссийск из Амурской области в апреле прошлого года. Мужчина отметил, что в 2026 году через мессенджер искал подработку и познакомился с человеком, оказавшимся украинцем.

"Я был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он обещал мне заплатить за выполнение кое-каких заданий", – рассказал задержанный.

В марте фигурант дела получил задание изготовить взрывчатку. Для этого куратор прислал ему на телефон инструкции. После этого россиянин сделал взрывчатое вещество и положил его в холодильник.

О задержании мужчины стало известно 29 мая. Он намеревался совершить теракт на железнодорожных путях для подрыва пассажирского поезда. С представителем СБУ россиянин связался при помощи Telegram. По данному факту заведено уголовное дело.

