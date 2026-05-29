Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 10:38

Происшествия

ФСБ назвала гибель людей целью Киева при подготовке теракта в Новороссийске

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) при подготовке теракта на железнодорожных путях в Новороссийске хотела спровоцировать массовую гибель людей. Об этом рассказал задержанный россиянин, завербованный Киевом, на видео от ФСБ РФ.

"Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда", – указал ТАСС со ссылкой на кадры ведомства.

Задержанный является работником РЖД. Он прибыл в Новороссийск из Амурской области в апреле прошлого года. Мужчина отметил, что в 2026 году через мессенджер искал подработку и познакомился с человеком, оказавшимся украинцем.

"Я был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он обещал мне заплатить за выполнение кое-каких заданий", – рассказал задержанный.

В марте фигурант дела получил задание изготовить взрывчатку. Для этого куратор прислал ему на телефон инструкции. После этого россиянин сделал взрывчатое вещество и положил его в холодильник.

О задержании мужчины стало известно 29 мая. Он намеревался совершить теракт на железнодорожных путях для подрыва пассажирского поезда. С представителем СБУ россиянин связался при помощи Telegram. По данному факту заведено уголовное дело.

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика