29 мая, 09:48

ФСБ задержала готовившего теракт на ж/д путях в Новороссийске

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала готовившего теракт на железнодорожных путях в Новороссийске, предотвратив подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России 1993 года рождения действовал по заданию украинских спецслужб. При помощи мессенджера Telegram он по собственной инициативе связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), от которого получил задание на подрыв железнодорожных путей в момент следования поезда. Для этого россиянин приобрел необходимые компоненты и изготовил взрывчатку, которую хранил по месту своего жительства.

Злоумышленника удалось задержать при проведении рекогносцировки участка железнодорожных путей.

"В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено", – говорится в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают искать в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов для нанесения ущерба России. Ведомство добавило, что злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее силовики задержали агента украинской разведки, который передавал сведения об объектах Минобороны России в Рязанской области. Согласно информации ФСБ, с 2025 года он собрал и передал противнику данные об объектах МО РФ, транспортно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также участниках СВО.

