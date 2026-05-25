13:39

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт на прибывшем в Россию газовозе из Бельгии

Фото: МАХ/"Следком"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

В операции были задействованы силы Следственного комитета, Минобороны и Росгвардии РФ. Служба уточнила, что судно должно было направиться в турецкий порт Самсун.

Спецслужбы обнаружили морские магнитные мины производства НАТО в подводной части корпуса. Их вес составляет около 7 килограммов. При этом, как указали в ФСБ, судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах.

"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта", – говорится в сообщении.

Обследование с использованием подводного дрона показало, что предметы являются взрывными устройствами, которые были изготовлены по типу морских магнитных мин в одной из стран НАТО.

По данному факту заведено уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и о незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее силовики предотвратили теракт в Белгородской области, который планировала местная жительница, завербованная украинскими спецслужбами. Согласно плану куратора, она должна была извлечь из тайника взрывное устройство, принести его в общественное место и активировать. Это привело бы к ее гибели и значительным жертвам среди мирных граждан.

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратила ФСБ

