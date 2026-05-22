Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:12

Происшествия

В Новороссийске задержали агента СБУ, который планировал теракт

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал взорвать энергетический объект. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что задержанный – гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. ФСБ выяснила, что сотрудник СБУ завербовал его через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для совершения диверсии с помощью самодельного взрывного устройства.

Силовики поймали россиянина при попытке забрать взрывчатку из тайника. В рамках операции в том числе были изъяты из схрона готовое к применению СВУ с 2,5 килограммами взрывчатки и телефон. В последнем сохранилась переписка с куратором, подтверждающая подготовку к теракту.

В результате в отношении злоумышленника возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.

"Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", – добавили в ведомстве.

Еще одну диверсию ранее удалось предотвратить на железной дороге в городе Керчи в Крыму. Теракт планировали украинские спецслужбы, которые завербовали 32-летнего жителя Керчи.

В интернете он изучил информацию о работе со взрывными устройствами и должен был подорвать участок железной дороги, который ВС РФ используют для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами. Мужчина был задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика