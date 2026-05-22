Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных

Фото: depositphotos/Deklofenak

Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 22 мая 2026 года в России вступили в силу новые правила по оформлению единого пособия, что позволяет многодетным сохранять поддержку от государства, если при продлении выплат их доходы оказались выше предела не более чем на 10%.

Уточняется, что выплату в размере 50% от прожиточного минимума того или иного региона страны получат многодетные, которые ранее не проходили по условиям. В среднем эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.

"Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически", – отметили в СФР.

О решении родители смогут узнать через портал "Госуслуги". Уведомления начнут приходить уже 22 мая.

Ранее в Госдуме предложили предоставить возможность семьям с детьми-инвалидами и многодетным тратить маткапитал на покупку автомобиля. Программа маткапитала должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку тут возникают проблемы материальной обеспеченности родителей, указывали парламентарии.

