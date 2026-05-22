Собянин сообщил о ликвидации уже девятого БПЛА, направлявшегося к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков находятся представители экстренных служб, отметил градоначальник.

Атака БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась вечером в четверг, 21 мая. Таким образом, общее количество уничтоженных воздушных целей, ликвидированных в столичном регионе, достигло девяти.

На фоне атак ВСУ в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже ограничения сняли сначала в авиагавани Шереметьево, а затем отменили и в остальных аэропортах столичного региона.

Кроме того, из-за украинских БПЛА было временно закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Затем ограничения отменили.

