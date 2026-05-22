Пермская баскетбольная команда попала в ДТП в Челябинской области

Автобус, который перевозил пермскую баскетбольную команду "Бинорд Про", попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в МАХ.

Авария произошла, когда спортсмены возвращались с соревнований. В результате столкновения погиб водитель автобуса.

Серьезные повреждения, в свою очередь, получил один из сопровождающих, которого уже прооперировали в больнице Златоуста. Баскетболисты же были доставлены в медучреждение с ушибами и незначительными травмами.

"Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня (22 мая. – Прим. ред.) на поезде выезжают в Пермь", – добавил Махонин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно предварительным данным следователей, ДТП произошло на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" недалеко от Златоуста. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Правоохранители уже приступили к изучению документации, связанной с организацией перевозки пассажиров и обеспечением их безопасности, а также начали проверку технического состояния автобуса перед выходом на маршрут.

Параллельно с этим проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств аварии, включая причины и условия, которые привели к происшествию.

