Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 08:31

Происшествия

Пермская баскетбольная команда попала в ДТП в Челябинской области

Фото: MAX/"Полиция Южного Урала"

Автобус, который перевозил пермскую баскетбольную команду "Бинорд Про", попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в МАХ.

Авария произошла, когда спортсмены возвращались с соревнований. В результате столкновения погиб водитель автобуса.

Серьезные повреждения, в свою очередь, получил один из сопровождающих, которого уже прооперировали в больнице Златоуста. Баскетболисты же были доставлены в медучреждение с ушибами и незначительными травмами.

"Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня (22 мая. – Прим. ред.) на поезде выезжают в Пермь", – добавил Махонин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно предварительным данным следователей, ДТП произошло на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" недалеко от Златоуста. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Правоохранители уже приступили к изучению документации, связанной с организацией перевозки пассажиров и обеспечением их безопасности, а также начали проверку технического состояния автобуса перед выходом на маршрут.

Параллельно с этим проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств аварии, включая причины и условия, которые привели к происшествию.

Еще одно столкновение ранее произошло в Зиминском районе Иркутской области. На 1628-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Toyota Corolla врезался в Mazda Alexa.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также находившаяся в первой иномарке 15-летняя девочка и три пассажира второй машины. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика