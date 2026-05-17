17 мая, 17:19

Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Автомобиль столкнулся с поездом между станциями Динская и Пластуновская Краснодарского края. В результате погиб водитель машины, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 17 мая 2026 года, между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением Адлер – Нижневартовск", – указало ведомство.

При этом подвижный состав не сошел с рельсов. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин ЧП.

Ранее на регулируемом железнодорожном переезде в Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительной информации, водитель грузовика с прицепом выехал на пути прямо перед приближающимся поездом №306, следовавшим по маршруту Красноярск-Карабула.

В результате ДТП никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, схода вагонов с рельсов не допущено.

