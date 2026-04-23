Россиянка пострадала в железнодорожной аварии в Дании

В железнодорожной аварии в Дании пострадала гражданка России, сообщило посольство РФ в стране.

"По оперативно переданным датской полицией в посольство сведениям, среди пострадавших была гражданка России. Она была доставлена в центральную больницу Копенгагена", – говорится в сообщении.

Кроме того, российское посольство уже установило связь с медицинским учреждением. После оказания необходимой медпомощи россиянку выписали из больницы.

Железнодорожная авария к северу от Копенгагена произошла 23 апреля. По предварительным данным, у населенного пункта Кагеруп столкнулись два поезда. Всего внутри находились 38 человек, из которых травмы получили 18. Некоторые люди были госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти не назвали причин столкновения.

