19 апреля, 18:21

Происшествия

Россиянка погибла в столкновении с поездом на Шри-Ланке

Фото: МАХ/SHOT

На Шри-Ланке 23-летняя туристка из России погибла в результате столкновения с поездом. Об этом сообщили РИА Новости в местной полиции.

Инцидент произошел неподалеку от города Ахангама. По предварительным данным, девушка передвигалась на скутере и выехала на железнодорожный переезд, где в этот момент уже работали световые сигналы. В результате произошло столкновение с поездом.

Местная полиция начала расследование обстоятельств происшествия. В Посольство России в Шри-Ланке подтвердили информацию о гибели россиянки и сообщили, что находятся на связи с родственниками.

В дипмиссии также отметили, что подобные случаи происходят не впервые, и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения за рубежом.

Ранее российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в ДТП, произошедшем в Паттайе. В результате аварии 22-летний россиянин получил черепно-мозговую травму и переломы. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его. Пожидаев являлся чемпионом Кузбасса по пауэрлифтингу.

