19 апреля, 16:59

Шойгу назвал Зеленского причиной нынешнего геноцида народов

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и его "хозяева" являются главной причиной нынешнего геноцида украинского и русского народов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Шойгу, концепция расового превосходства и корни нацизма появлялись на Британских островах. Секретарь Совбеза добавил, что Россия пытается восстановить историческую справедливость, которую часто меняли из политических соображений.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переселить Зеленского с Украины, чтобы прекратить боевые действия и установить долгосрочный мир. Он выразил уверенность, что лидер Украины вовсе не заинтересован в урегулировании конфликта.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указывал, что Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов двух стран. Он подчеркнул, что имеются и другие причины, по которым украинский лидер не становится военной целью РФ.

