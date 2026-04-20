Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:20

Политика

ВС США в Оманском заливе захватили грузовое судно, пытавшееся прорвать блокаду

Вооруженные силы США перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, следовавший под флагом Ирана, в акватории Оманского залива. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, судно длиной почти 900 футов (около 274 метров. – Прим. ред.) предприняло попытку прорвать военно-морскую блокаду. В ответ на это ракетный эсминец ВМС США Spruance вышел на перехват.

Трамп подчеркнул, что экипажу Touska был отдан приказ остановиться. После того как иранская сторона отказалась подчиниться требованию, американский эсминец был вынужден применить силу, пробив отверстие в машинном отделении грузового судна.

Американский президент добавил, что в настоящий момент судно находится под полным контролем морской пехоты США. Военные проводят досмотр груза на борту.

США начали блокаду пролива с 13 апреля в рамках военной операции против Ирана. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика