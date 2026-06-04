Гроза накроет Москву в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и дождь накроют Москву в ближайшее время, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Непогода ожидается в ближайшие 1–2 часа и сохранится до 21:00 4 июня. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду.

Жителей и гостей столицы призвали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем, не укрываться под деревьями и не оставлять машины рядом с ними. На улице нельзя оставлять детей без присмотра, также стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае необходимости можно обратиться по номерам 101; 112; 8 (495) 637-31-01.

Локальные грозовые дожди также ожидаются в городе в пятницу, 5 июня. Тем не менее кардинальных погодных изменений в Московском регионе не прогнозируется, поскольку столица находится далеко от активных циклонов.

