Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 11:56

Общество

Гроза накроет Москву в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и дождь накроют Москву в ближайшее время, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Непогода ожидается в ближайшие 1–2 часа и сохранится до 21:00 4 июня. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду.

Жителей и гостей столицы призвали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем, не укрываться под деревьями и не оставлять машины рядом с ними. На улице нельзя оставлять детей без присмотра, также стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае необходимости можно обратиться по номерам 101; 112; 8 (495) 637-31-01.

Локальные грозовые дожди также ожидаются в городе в пятницу, 5 июня. Тем не менее кардинальных погодных изменений в Московском регионе не прогнозируется, поскольку столица находится далеко от активных циклонов.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика