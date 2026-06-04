В России запущено производство автомобилей нового бренда Senat

Фото: aurusmotors.com

Производство автомобилей нового бренда Senat запущено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Старт производству модели Senat 900 дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Автомобили будут выпускаться на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге, где ранее с конвейера выходили модели японского концерна Toyota. Инициаторы нового проекта вложили в реиндустриализацию порядка 3 миллиардов рублей.

Senat 900 – представительский седан. Автомобиль имеет 3-литровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил. Время разгона до 100 километров в час составляет 6,5 секунды.

Ранее на ПМЭФ представили кроссовер Lada Azimut. Некоторые участники форума смогут лично испытать автомобиль. За руль новинки может сесть и министр финансов Антон Силуанов, который в прошлом году протестировал Lada Iskra.

Ожидается, что кроссовер Lada Azimut встанет на промышленное конвейерное производство уже 2026 году. Продажи модели начнутся в четвертом квартале года. Кроссовер получит новую линейку более мощных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра.

