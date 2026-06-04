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04 июня, 07:45

Транспорт

Участники ПМЭФ-2026 смогут протестировать Lada Azimut

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут лично испытать новый кроссовер Lada Azimut. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Наше настоящее – это кроссовер Lada Azimut. Это уже реальная модель, а не прототип, и даже в рамках Петербургского экономического форума эти автомобили уже будут предоставлены для тест-драйва некоторым участникам", – сообщил он.

Глава автогиганта не исключил, что за руль новинки может сесть и министр финансов Антон Силуанов, который в прошлом году протестировал Lada Iskra, уехав на ней вместе с самим Соколовым.

Lada Azimut была впервые представлена на предыдущем ПМЭФ.

В этом году на форуме российский автопроизводитель Volga впервые показал флагманский кроссовер K50. Автомобиль класса SUV D оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Старт продаж ожидается в июне.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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