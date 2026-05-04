04 мая, 12:38

Глава РОАД Подщеколдин: судьба возрожденного бренда Volga зависит от стоимости авто

Эксперт оценил перспективы возрожденного бренда Volga

Перспективы возрожденного бренда Volga зависят от того, получится ли удержать стоимость автомобилей, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в беседе с "Российской газетой".

"Вы сами знаете, что автомобили Volga базируются на известных моделях. Седаны и кроссоверы успешно продаются, это качественные машины. Будем надеяться, что все эти качества перейдут (Volga. – Прим. ред.)", – отметил глава РОАД.

Подщеколдин объяснил, что в настоящее время у Volga нет такого имиджа, что модели бренда считаются премиумом. В истории страны машины "Волга" были престижными, но это "история не для молодого поколения". Эксперт уверен, что сейчас нужно выстраивать престижность заново.

"Потому что эти машины не будут стоить до 2 миллионов рублей, скорее всего в районе 3 миллионов рублей, в итоге они окажутся в очень конкурентном сегменте. Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники", – указал президент ассоциации.

Он указал, что сборка машин будет налажена в Нижнем Новгороде, где много институтов и неплохая логистика. Таким образом, шансы на успех велики, но главное – цена автомобиля, добавил глава РОАД.

Ожидается, что продажи флагманского кроссовера Volga K50 в России начнутся летом 2026 года. Volga K50 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Модель также получила адаптивную подвеску и полный пакет зимних опций, который включает электроподогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.

