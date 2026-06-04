В Финляндии заявили, что были готовы сбить нацеленные на Петербург дроны ВСУ

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Финские военные были готовы ликвидировать украинские беспилотники, летевшие на Санкт-Петербург, если бы те нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на главу Минобороны Финляндии Антти Хяккянена.

По его словам, финская разведка заранее узнала о готовящейся атаке, что позволило разработать стратегию действий. В частности, были введены частичные ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты.

"Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность", – утверждает Хяккянен.

О прилете украинских беспилотников в Санкт-Петербург стало известно утром 3 июня. Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек.

Всего над Ленинградской областью было уничтожено 59 дронов. Упавшие осколки одного из них повредили четыре частных дома в Лужском районе.

В МИД России решительно осудили атаки на Петербург в дни ПМЭФ. В ведомстве заявили, что спонсоры Украины не останавливаются перед любыми провокациями и не настроены снижать интенсивность попыток затруднить жизнь РФ.