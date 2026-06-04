В России выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем

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Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил глава ведомства Игорь Алешин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"Это показывает тренд, который сейчас складывается, и рынок его постоянно поднимает, про интернет-торговлю", – отметил руководитель Росалкогольтабакконтроля.

Алешин назвал данный вопрос "скользким", поскольку отслеживать доставку вина и иного вида алкогольных напитков трудно. Именно поэтому он призвал подойти к обсуждению этой темы со всей осторожностью.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин назвал приоритетной задачей властей усиление контроля за реализацией алкоголя. Он напомнил, что в рамках действующего российского закона уже предусмотрен широкий спектр антиалкогольных мер.

В частности, закон об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов. Кроме того, по его словам, значительные полномочия в этой сфере делегированы регионам.

