Депутат Леонов предложил ввести запрет на продажу алкоголя у касс магазинов

В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя у касс магазинов

Фото: depositphotos/nikitos1977

Замглавы партии ЛДПР Сергей Леонов предложил ввести запрет на продажу спиртного около касс магазинов. Свое обращение он направил в Минпромторг, сообщает газета "Известия".

По словам депутата, наличие визуального эффекта стимулирует граждан к импульсивной покупке алкоголя. При этом на тяжело зависимых от алкоголя лиц этот эффект оказывает максимальное влияние.

"Таким образом, согласно мониторингу правоприменения, демонстрация алкоголя в прикассовой зоне в неспециализированных магазинах является крайне негативным обстоятельством, обусловливающим увеличение потребления алкоголя значительным числом граждан", – написал Леонов.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России до 21:00 или 22:00. Утверждается, что такая мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности в стране.

В ОП также призвали российское правительство применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.

"Московский патруль": в Госдуме предложили отрегулировать продажу алкогольных конфет

