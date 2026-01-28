Депутат Леонов предложил ввести запрет на продажу алкоголя у касс магазинов

02:14Политика
Фото: depositphotos/nikitos1977
Замглавы партии ЛДПР Сергей Леонов предложил ввести запрет на продажу спиртного около касс магазинов. Свое обращение он направил в Минпромторг, сообщает газета "Известия".
По словам депутата, наличие визуального эффекта стимулирует граждан к импульсивной покупке алкоголя. При этом на тяжело зависимых от алкоголя лиц этот эффект оказывает максимальное влияние.
"Таким образом, согласно мониторингу правоприменения, демонстрация алкоголя в прикассовой зоне в неспециализированных магазинах является крайне негативным обстоятельством, обусловливающим увеличение потребления алкоголя значительным числом граждан", – написал Леонов.
Ранее в Общественной палате РФ предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России до 21:00 или 22:00. Утверждается, что такая мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности в стране.
В ОП также призвали российское правительство применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.
