Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:35

Политика
Главная / Новости /

МИД Украины: Киев и Москва отдельно подпишут мирную сделку с Вашингтоном

В Киеве заявили, что Украина и РФ отдельно подпишут мирное соглашение с США

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Украина подпишет договор о завершении конфликта с США, а Штаты, в свою очередь, подпишут документ отдельно с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США", – цитирует министра РИА Новости.

Сибига уточнил, что мирные переговоры пока еще продолжаются и текущая версия договора не является финальной. Он также заверил, что страны Евросоюза присутствуют в переговорном процессе и в гарантиях безопасности.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня – 23 и 24 января. Следующий раунд переговоров может пройти 1 февраля.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе", назвав "очень хорошим" развитие событий после переговоров в Абу-Даби.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика