МИД Украины: Киев и Москва отдельно подпишут мирную сделку с Вашингтоном

Украина подпишет договор о завершении конфликта с США, а Штаты, в свою очередь, подпишут документ отдельно с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США", – цитирует министра РИА Новости.

Сибига уточнил, что мирные переговоры пока еще продолжаются и текущая версия договора не является финальной. Он также заверил, что страны Евросоюза присутствуют в переговорном процессе и в гарантиях безопасности.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня – 23 и 24 января. Следующий раунд переговоров может пройти 1 февраля.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе", назвав "очень хорошим" развитие событий после переговоров в Абу-Даби.