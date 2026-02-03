Дети депутата Госдумы Дорошенко проходят фигурантами по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Андрей Дорошенко депутат Госдумы РФ"

Дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко Милана и Эльдар проходят фигурантами по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Это следует из материалов Краснодарского краевого суда.

28 января стало известно об аресте Миланы и Эльдара. При этом суть обвинений не раскрывалась в интересах следствия. Решения были обжалованы, после чего материалы передали в Краснодарский краевой суд.

Дорошенко связан с делом экс-депутата ГД Анатолия Вороновского, которого в ноябре прошлого года обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он не признал свою вину.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с него неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц. По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.

