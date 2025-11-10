Депутат ГД Аршба: Вороновский подозревается во взяточничестве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки. Об этом сообщил глава комиссии ГД по контролю за доходами чиновников Отари Аршба.

Парламентарий обратил внимание, что подозреваемый дал согласие на сотрудничество со следствием. Более того, сам Вороновский, по словам Аршба, счел данные обвинения постыдными и выразил намерение их опровергнуть.

"Комиссия в данном случае поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела", – цитирует чиновника РИА Новости.

В случае появления достаточных доказательств материалы могут быть повторно представлены в Госдуму для принятия окончательного решения, указал он.

Аршба также добавил, что думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала другим парламентариям одобрить представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Вороновского. Данное решение будет официально объявлено во вторник, 11 ноября.

О направлении в нижнюю палату парламента соответствующего ходатайства стало известно 31 октября. После этого председатель ГД Вячеслав Володин, действуя в соответствии с регламентом, передал документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов.

Спустя время сам Вороновский заявил, что узнал об обращении из информации на сайте парламента. Чиновник не признал своей вины и предположил, что его хотят допросить в рамках одного из уголовных дел, расследуемых на Кубани.

Вороновский был избран в Госдуму по федеральному избирательному округу от Краснодарского края и является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.