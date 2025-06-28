Суд арестовал депутата заксобрания Петербурга Милюту по делу о взятках

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Суд арестовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту, который обвиняется в получении вместе с соучастниками взятки на общую сумму более 14 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Он пробудет под стражей до 25 августа.

Силовики задержали Милюту по подозрению в получении взятки 27 июня. Милюта проходит по одному уголовному делу вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, которые были задержаны 26 июня.

В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере через посредника Олега Лапотко. Общая сумма полученных ими денежных средств составила не менее 14 724 000 рублей.

По данным следствия, с декабря 2024 по июнь этого года Логвиненко и Кохно получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, которая производила работы по благоустройству на территории Колпина. За это они обещали предоставить общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.

Позже им предъявили обвинение, в ходе допроса они признали свою вину. Кохно арестован до 25 августа, а Логвиненко отправлена под домашний арест до 24 августа.

