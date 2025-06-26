Главы администраций Колпинского района и Колпино задержаны в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Юлия Логвиненко"/mokolpino.spb.ru

Главы администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и местной администрации города Колпино Дмитрий Кохно задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В отношении них заведено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

По данным следствия, с декабря 2024 по июнь этого года Логвиненко и Кохно через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, которая производила работы по благоустройству на территории Колпина, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее Мещанский суд приговорил бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова к 12 годам колонии по делу о получении взятки. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф.