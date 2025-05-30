Экс-глава подразделения "Росатома" Сахаров осужден на 12 лет по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд приговорил бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова к 12 годам колонии по делу о получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Сахаров получил взятку в размере около 32,6 миллиона рублей, выплатить он должен семикратный штраф, то есть 228,2 миллиона рублей.

Кроме того, второй фигурант дела, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, признан виновным в даче взятки, он осужден на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф. По данным собеседника СМИ, он составит около 98 миллионов рублей.

Сахаров был арестован в марте 2025 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что Кокосадзе принимал участие в процессе передачи взятки. На тот момент он был гендиректором государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой".

При этом в самом "Росатоме" выражали готовность оказать содействие следователям в рамках дела, возбужденного против Сахарова.

